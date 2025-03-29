Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 327 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 98’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.