Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, adam öldürme suçundan mahkum edilerek, 39 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan, 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı bir ceset bulunduğunu, yapılan araştırma sonucu 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini aktardı. Başkan, yapılan otopsi sonucu Hop’un öldürüldüğünün belirlendiğini söyledi. Başkan, 12 Ekim 2021 tarihinde sanığın komşusunun cep telefonuyla çektiği video kaydıyla birlikte polis başvurduğunu, sanık ile oğlunun kavga esnasında cinayetle ilgili sözler sarfetmesi üzerine sanık, oğlu ve annesinin tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Sanığın soruşturma aşamasında 3 ayrı gönüllü ifade verdiğini, ilk iki ifadesinde Hop ile tanıştığını ancak öldürmediğini, üçüncü ifadesinde ise cinayeti işlediğini itiraf ettiğini kaydeden Başkan, sanığın yargılama sürecinde ise polisin baskısı altında ifade verdiğini öne sürerek, cinayeti kendisinin değil annesinin işlediğini öne sürdüğünü kaydetti.

Başkan, sanığın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, hem sanığın hem oğlunun ifadelerine değindi.

Sanığın itiraf nitelikli üçüncü ifadesinde Hop ile terminalde tanıştığını, ilkinde kahve içtiklerini, ikinci kez yine terminalde karşılaşınca Küçük Kaymaklıdaki evine gittiklerini anlattığını kaydetti. Başkan sanığın üçüncü ifadesini aktardı:

“Birlikte eve gittik, ben onunla evlenmek istediğimi söyledim, o ise bana para karşılığında seks yaptığını söyledi. Ben 50 liram olduğunu söyledim ve parayı ona verdim. O ise 50 lira daha istedi, param olmadığını söyledim. Bir ara odadan çıktığımda çekmece sesi duydum, yarı kapalı kapından baktığımda çekmeceleri karıştırıyordu. Ne yaptığını sorunca tartışma çıktı, o esnada bana bıçakla saldırdı, bıçağı elinden alıp, kendimi korumak için onu öldürdüm. Ayağımda botlarla birkaç kez başına tekme attım. Annem ve oğlum bana engel olmaya çalıştı ancak başaramadılar. Cesedi araçla ben annem ve oğlumla Ercan taraflarına götürüp attık.”

Başkan, yargılama esnasında bu ifadesini değiştirip, kadınla kavga ettiği sırada annesinin olaya dahil olup Hop’u öldürdüğünü söyleyen sanığın Barış Ruh’ta 5 gün süreyle tedavi altında kaldığını ve 4 doktor tarafından gözlemlendiğini söyledi. Başkanı, sanığın 4 doktora da cinayeti işlediğini anlattığını ve annesine dair bir iddiada bulunmadığını belirtti.

Başkan, sanığın oğlunun da ifadesini aktardı.

“Ben ve babaannem bir kadının çığlığı üzerine uyandık. Babamın yanına gittiğimde bir kadını yerde can çekişirken gördüm. Babam bıçaklamaya devam ediyordu. Daha sonra banyoya götürüp, battaniyeye sardı. Ardından el arabasıyla aracının yanına taşıdı, tehditle ona yardım etmek zorunda kaldım, cesedi aracın bagajına koyduk.Ben, babam ve babaannem Ercan civarına gittik. Cesedi oraya attık. Daha sonra Girne’ye bir restorana gidip, yemek yedik. Yemeğim parasını babam öldürdüğü kadının çantasından aldığı parayla yaptı.”

Başkan, sanığın oğlunun cinayeti babasının işlediğini söylediğini, ayrıca ifadesindeki detayların sanığın üçüncü ifadesiyle örtüştüğünü kaydetti.

Sanığın komşusu tarafından çekilen ses kayıtlarını da aktaran Başkan, kayıtlarda yer alan ifadelerde sanığın oğlunun babasına sen ancak zayıf kadınları öldürürsün değdiğini, polise ihbar edeceğini, sanığın ise senin de öldüreceğim, 20 kişiyi öldürdüm” dediğini aktardı.

Başkan, kayıtlarda çocuğun babaannesini değil, babasını cinayetle suçladığını, bunun esas suçluyu ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan, Hop’un vücudunda 18’i kemiğe kadar ulasan 33 bıçak darbesi tespit edildiğini, yaşlı ve hasta olan annesinin bu kadar şiddetli darbe vuramayacağını belirtti. Başkan, tüm olgular ışığında sanığın üçüncü ifadesinin gönüllü olduğuna bulgu yaptıklarını, sanığın evine götürdüğü maktulle para konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettiğine ve 33 kez bıçaklayacak öldürdüğüne bulgu yaptıklarını söyledi.

Başkan, sanığı oğlu S.S. ile annesi Seçkin Sönmez’in feri fail suçundan yargılanarak, mahkum edildiğini, Seçkin Sönmez’in cezasını çekerken cezaevinde coviden dolayı öldüğünü anımsattı.

Başkan Cemaller, sanık aleyhine getirilen taammüden adam öldürme suçuna dair olgu olmadığını belirterek, sanığı adam öldürme suçundan mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan Füsun Cemaller, adam öldürme suçundan mahkum ettikleri sanığa ceza takdir ederken suçun işleniş şeklini ve tüm olguları degerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanığın 33 kez Hop'u bıçakladığına vurgu yaparak, soğuk kanlı ve hunharca bir cinayet işlediğini kaydetti. Başkan, yaşam hakkının bir kimseden alınmasının çok ciddi bir suç olduğunu belirtti. Başkan Cemaller, sanığın daha fazla para istediği için tartıştığı kadını acımasızca öldürdüğünü, kadının abi yapma demesine rağmen bıçaklamaya devam ettiğini ifade etti.

İşlenen cinayetin hunharca olduğunu kaydeden başkan, basit bir nedenden dolayı işlenen bu cinayetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olayın bir buçuk yıl sonra ortaya çıktığını, sanığın hiçbir şekilde pişman olmadığını ifade ederek, Hop'un yakınlarının uzun süre belirsizlik içerisinde yaşadığını belirtti

Başkan, adam öldürme suçlarının arttığına deginerek, mahkemelerinde caydırıcı ve ibret verici cezalar vermesi gerektiğini söyledi.

Başkan sanığı mahkum olduğu davadan 39 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.