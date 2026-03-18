Açıklamada, yarın Koop-Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Koop' ta yapılacak olan grevin kaldırıldığı bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, hükümet ile sendika arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Üstel: Cypfruvex Ltd. tarafından bayram öncesinde üreticiye 90 milyon TL’lik ödeme yapıldı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), maaş, hayat pahalılığı ve sosyal hak ödemelerinin eksik yapıldığı gerekçesiyle Koop Süt, Zirai Levazım ve Binboğa’da yarın yapacağı grevi kaldırdı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.