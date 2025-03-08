Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, sivil muhaceret dairesinden araştırma yapacaklarını ihraç işlemleri için yazı yazılacağını belirterek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, 04.03.2025 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ğlı Adli Şube Amirliğine gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2024 tarihinden itibaren toplamda 355 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.