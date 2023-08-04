Güzelyurt’ta polis tarafından harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Bostancı’da bir arazide yapılan aramada; meselede tutuklu bulunan H.T.’ye (E-42) ait olup çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 3650 kilogram ağırlığında harnup tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca, meselede tutuklu bulunan H.T.(E-42) ve H.T.’nin (E-31) 30-31 Temmuz tarihleri arasında, Topçuköy’de Plusa mevkiinde bir şahsa ait 6 harnup ağacı üzerinden, tespit edilemeyen miktardaki harnubu çaldığı tespit edildi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.