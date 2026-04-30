Polis açıklamasına göre sürücü, yönetimindeki HT 058 plakalı araçla doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak önce park halindeki iki aracın arka kısmına çarptı. Savrulan araçlardan biri ise başka bir park halindeki araca çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Kazanın ardından alkollü sürücü İ.K., “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Öte yandan kazaya karışan araçta yolcu olarak bulunan E.K. (48) ise 380 miligram alkollü içki tesiri altında, araçlarına çarpıldığı gerekçesiyle çıkan tartışmada S.Y. (58) ile F.Y. (53)’yi darp etti. Şahsın ayrıca küfür edip yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.

E.K. de suçüstü tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.