Üstel, göreve geldikleri günden bu yana emeği yücelten, çalışanı koruyan ve üretimi büyüten bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, çalışma hayatında adaleti güçlendirmek, çalışanların haklarını korumak ve refah seviyesini yükseltmek için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Hayata geçirilen düzenlemelerle çalışanların alım gücünü korumaya, sosyal güvenlik sistemini daha sağlam bir yapıya kavuşturmaya ve iş hayatında istikrarı kalıcı hale getirmeye odaklandıklarını ifade eden Üstel, güçlü bir ekonominin ancak emeğin güçlü olduğu bir zeminde yükselebileceğine dikkat çekti.

1 Mayıs’ın emeğe verilen değerin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir dayanışma günü olduğunu belirten Üstel, çalışanların haklarını korumanın ve çalışma barışını güçlendirmenin kendileri için bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde emeğin karşılığını bulduğu ve çalışanların geleceğe güvenle baktığı bir yapı kurmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Üstel, ülkenin büyümesi, kalkınması ve güçlenmesinin emekçilerin katkısıyla mümkün olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, mesajının sonunda ülkeye değer katan tüm işçi ve emekçilere teşekkür ederek, sağlık, huzur ve bereket dolu bir gelecek temennisinde bulundu.