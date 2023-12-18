Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Razaq Ayobamı (E-22) yönetimindeki LA 590 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Atatürk Stadyumu çemberindeki Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymadan yoluna devam ettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki refüj içerisine girip trafik ışığına ait demir direğe çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Aynı gün saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Hasane Ilgaz sokak üzerinde, Burhan Zengin (E-42) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MM 682 plakalı kamyonet araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Osmanpaşa Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola Osmanpaşa Caddesine dönmek için caddeye giriş yapması sonucu, o esnada trafik yoğunluğu nedeniyle önünde durmak zorunda kalan Mehmet İş (E-22) yönetimindeki UP 770 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. MM 682 plakalı araç sürücüsü Burhan Zengin tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu kez saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde, Sadık Kaçar (E-44) yönetimindeki KJ 157 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada karşı istikametten gelip mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsizce seyreden Berke Tepehan (E-20) yönetimindeki EF 390 plakalı salon araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. KJ 157 plakalı araç sürücüsü Sadık Kaçar, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan, bu sabah saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da Uluçam Yolu Sokak üzerinde, Abdullah Çağatay Özsoy (E-25) 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 353 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Demet Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonunda bulunan elektrik trafosuna ait binanın duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdullah Çağatay Özsoy ve araçtaki yolcu Şebnem Selen Güven (K-26) ile Dilay Torun (K-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.