Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla “Düzenli kan verin, hayat kurtarın” çağrısı yaptı.

Varoğlu, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel günün, yalnızca bir kez değil, yaşamları boyunca kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyan insanların hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayan gönüllü kan bağışçılarının cömertliğini onurlandırmak için ayrıldığını kaydetti.

Talasemi ve diğer hemoglobin bozuklukları ile yaşayan bireyler için güvenli kana düzenli erişimin; hayatta kalmak, sağlıklı olmak ve yaşam kalitesini korumak açısından hayati önem taşıdığına işaret eden Varoğlu, istikrarlı kan tedarikinin, hastaların tedavilerini sürdürebilmelerine, eğitim ve çalışma hayatlarına devam edebilmelerine, ailelerini destekleyebilmelerine ve daha fazla onur, güvenlik ve umutla yaşamalarına olanak sağladığını kaydetti.

Bu yılın mesajının; “Düzenli kan verin hayat kurtarın” olduğunu belirten Varoğlu, Talasemia Derneği olarak tüm kan bağışçılarına teşekkürlerini sundu.

Toplulukları, sağlık sistemlerini ve toplumları; her hastanın, her yerde güvenli, yeterli ve erişilebilir kan bağışına ulaşabilmesi için daha güçlü adımlar atmaya çağıran Varoğlu, kan bağışçılarına ve kan bankasında kanların hazırlanmasına katkı koyan uzman personellere teşekkür etti.