Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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