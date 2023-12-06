"Kimliksizler"in mücadelesi Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor "Kimliksizler"in mücadelesi Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.