Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18.12.2025 tarihinde saat 20.30’da zanlının Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını ve aynı gün Metehan Sınır Kapısı civarında pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını açıkladı. Polis, KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, Güney Kıbrıs ve KKTC vatandaşlıkları bulunan zanlının serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etmezken, polis sorular sordu ve bazı iddialarda bulundu. Savunma, zanlının eşinin güneydeki bazı şahıslara borcu olduğunu, 2 ay önce yaşamını yitirdiğini, söz konusu şahısların müvekkilini ve 3 çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği için zorla kuryelik yaptığını iddia etti. Avukat, zanlının zorla bu işi yaptığına dair ifade verip vermediğini de sordu. Polis, zanlının uyuşturucuyu bir şahsın zorlamasıyla ülkeye ithal ettiğine dair ifade verdiğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.