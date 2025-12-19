Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12-18 Aralık tarihleri arasındaki analizlerde, ithal ürünlerdeki 45 numunenin tümü temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise, 17 numunenin, 13’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren dört numuneye rastlandı.

Mağusa sakini Ahmet Bayır’a ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı durdurularak, üreticinin isteği üzerine imha edildi.

Yıldırım köyü sakini Hüseyin Özbeyli’ ye ait yeşil çarli acı biber, dolmalık biber ve yeşil çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.