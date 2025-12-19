Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, şiddete uğrayan kadın ve çocuklarına güvenli yaşam alanı sağlamak amacıyla oluşturulan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı tüm ülke geneline hizmet veren Kadın Sığınma Evi’nin kadınlara yönelik sosyal destek çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında sığınma evinde kalan kadınlar ve çocuklarla da bir araya gelen Erhürman, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette kadınların ihtiyaçları, yaşam koşulları ve sunulan psikososyal destek hizmetleri, yapılabilecek iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Nilden Bektaş Erhürman, “Burada büyük bir özveri var. Burası konaklama ünitesi ama kadınların sığındığı bir yer. Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde ülkemizdeki tek Kadın Sığınma Evi olarak burayı ziyaret ederek emeği görünür kılmak istedik. Kadına karşı tüm kurumların sorumlu olması önemlidir” dedi. Erhürman, sıkıntılar varsa koordinasyon sağlamak ve gereken farkındalığı artırmaya Cumhurbaşkanlığı olarak hazır olduklarını belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, 12 yetişkin ve 24 çocuk kapasiteli Kadın Sığınma Evi’nde tam zamanlı sosyal hizmet desteği ve psikolog ihtiyacının önemine işaret etti. Harmancı ayrıca, sığınma evinden ayrılınca yeni hayata adım atanların iş hayatına geçişten sonra sosyal yardımın kesilmesi gibi sorunlara değindi. Geçici konaklama sağlayabilen Şiddet Önleme Mekanizmalarının farklı bölgelerde oluşturulması ve eşgüdüm sağlanması düşüncesi olduğunu kaydeden Harmancı, 2016 yılında Arabahmet bölgesinde kurulan Kadın Sığınma Evi’nin ‘Şiddete karşı yan yana’ projesiyle geliştirildiğini anlatarak, Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuya ilgi göstermesinin anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.