Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26-27 Ekim 2024 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) Kullanımlarındaki araçlarda ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü, 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 4 kişi tutuklanmıştır.

(2) Mekan kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 işyeri işletmecisi,

(3) Müzik yayın izni olmadan müzik yayını yapan 1 işyeri işletmecisi ve

(4) Müzik yayın izni kurallarına uymadığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2083 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 114’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 96’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 483 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 59 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1815 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 218’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak olmak üzere toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1684 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 87’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 264 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, kullanımlarındaki araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 690 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 29’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere toplam 99 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) Kullanımlarındaki araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ve cam pipo tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

(2) Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edilen 1 tutuklanmıştır.

(3) Mekan kapatma saatine uymadığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1735 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 55 araç ise trafikten men edilmiştir.