Erhürman, projede kullanılacak deniz altı kablosunun 3 bin metre derinlikte işlevselliğinin test edildiğini belirterek, projenin uzun süredir hem ekonomik hem de siyasi açıdan tartışıldığını söyledi.

Projenin ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığına dair birçok çalışma bulunduğunu kaydeden Erhürman, buna rağmen Avrupa Birliği’nin projeye destek vermeye devam ettiğini ifade etti.

Erhürman, yaklaşık üç yıldır uluslararası muhataplara farklı bir model önerdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Üç yıldır tüm muhataplarımıza, ekonomik açıdan da siyasi açıdan da doğru olanın, yani hem ekonomik hem de siyasi aklın gereğinin, bu bağlantının Kıbrıs–Türkiye–Yunanistan arasında kurulması olduğunu anlatıyoruz.”

Bu tür projelerin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayabilecek nitelikte olması gerektiğini dile getiren Erhürman, Avrupa Birliği’nin de bu noktada bir tercih yapmak durumunda olduğunu söyledi.

Erhürman, “AB, Kıbrıs’ta çözüm istediğini söylemeye devam ettiğine göre, karşılıklı bağımlılık yoluyla çözüme katkı sağlayacak bir projeye mi yoksa tam tersine işleri daha da karmaşıklaştıracak bir projeye mi destek vereceğine karar vermek durumundadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının bu görüşleri uluslararası platformlarda dile getirmeye devam edeceğini de vurgulayarak, “Halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda bunu anlatmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.