Polis Genel Müdürlüğü’nün 2-8 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 15’i yaralanmayla, 57’si ise hasarla sonuçlandı.

Hasar miktarı 6 milyon 482 bin 212 TL olarak açıklanan kazaların 22'si süratli araç kullanmak, 11'i dikkatsiz sürüş, 17'si kavşakta durmamak, 15'i yakın takip ve 7'si de diğer nedenlerden meydana geldi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: "Lefkoşa 23, Gazimağusa 18, Girne 18, Güzelyurt 10 ve İskele 3."

-Trafik denetimleri...337 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı

Aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 1379'u süratten olmak üzere 3 bin 551 sürücü aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 337 araç trafikten men edildi, 9 sürücü de tutuklandı.

22 bin 335 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen suçlar şu şekilde:

“1379 sürat, 128 mobil araç ile tespit edilen sürat suçları, 35 tehlikeli sürüş, 37 dikkatsiz sürüş, 276 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 67 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 54 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 149 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8 trafik ışıklarına uymamak, 132 muayenesiz araç kullanmak, 74 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 23 Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz araç kullanmak, 4 özel eşya taşıma "B" İşletme izinsiz araç kullanmak, 51 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 232 ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 992 diğer trafik suçları.”