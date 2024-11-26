Polisin açıklaması şöyle:

26.11.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Yalçın DAL (E-41), kalmakta olduğu koğuş içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.