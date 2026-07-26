Mahkemede olguları aktaran polis memuru Buğra Erdoğdulu, zanlının 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.40 sıralarında Seralar Bölgesi’ndeki seralarda tespit edildiğini belirtti.
Polis, zanlının boyları 150 ile 180 santimetre arasında değişen ve Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 kök bitkinin bakımını yapıp suladığı sırada Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandığını söyledi.
Bitkilerin ziraatçı tarafından kontrol edildikten sonra emare olarak alındığını kaydeden polis, analiz sonuçlarının beklendiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti.
Yargıç Tutku Candaş, zanlı N. A’nın soruşturma amacıyla 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.