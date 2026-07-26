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Acı haber.... Trafiğe bir can daha!

Bitkilerin ziraatçı tarafından kontrol edildikten sonra emare olarak alındığını kaydeden polis, analiz sonuçlarının beklendiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının boyları 150 ile 180 santimetre arasında değişen ve Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 kök bitkinin bakımını yapıp suladığı sırada Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandığını söyledi.

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