Polis açıklaması şöyle:

03.03.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan bir araç park yeri içerisinde, Z.E (E-44) 458 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PY 700 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksyon hakimiyetini kaybederek duvar ile üzerindeki tahta korkuluklara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu D.E (E-10), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Z.E tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.