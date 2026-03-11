Polis memuru Fırat Uğuroğlu, 8 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının parası olmadığını belirterek ülkesine dönmek için yardım talep ettiğini aktardı. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Kasım 2024 tarihinden beri 465 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek 2 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.