Görüşmede MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu da hazır bulundu.

Öztürkler, MÜSİAD’ın Türk iş dünyasını küresel ölçekte temsil eden güçlü bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin dünyaya tanıtılmasında önemli bir “yumuşak güç” işlevi gördüğünü ifade etti.

Dünyada yaşanan enerji krizine de değinen Öztürkler, ABD destekli İsrail-İran savaşının petrol fiyatlarını yükselttiğini, bunun da KKTC gibi gelişmekte olan ekonomilerde ciddi mali girdiler yarattığını söyledi.

Türkiye’nin ve KKTC’nin güçlü iş dünyası ile birlikte bu sorunları aşacağına inandığını belirten Başkan Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin desteği ile de bu sürecin aşılacağını kaydetti.

Öztürkler, kabulde Rum lider Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını da tepki gösterdi.

Öztürkler, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını yok sayan politikalarının artık daha görünür hale geldiğini kaydederek, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da bu tutuma destek verdiğini söyledi.

Öztürkler, “Rum yönetimi ve onu destekleyen çevreler, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayarak adada tek taraflı hâkimiyet kurma çabası içindedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özdemir;

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise yurt dışında yürütülen tanıtım ve lobicilik faaliyetlerinde KKTC için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Özdemir, KKTC’nin ekonomik gelişimini tamamlaması için tüm güçlerini kullanacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.