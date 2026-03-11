Polis memuru Ali Osman Dikel, olayın Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, zanlının yönetimindeki JV 356 plakalı aracın soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyretmesi sırasında yaşandığını aktardı. Bu sırada yaya olarak yolun doğu kısmından batı kısmına geçmeye çalışan F.C.’ye çarpan araç, yayanın park halindeki VM 912 plakalı araca da çarpmasına sebep oldu.

Kazada ağır yaralanan F.C., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda müşahede altına alındı. Doktor raporuna göre, yaralının belinde ve her iki ayağında kırıklar oluştu ve birden fazla ameliyat geçirmesi gerekiyor. Polis, yaralının yaşının 78 olması nedeniyle durumunun her an değişebileceğini, suçun niteliğinin de buna göre değişebileceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera kayıtlarının olduğunu belirterek zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.