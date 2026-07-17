Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 17 Temmuz'da gerçekleştirdiği iki ayrı müşterek operasyonda toplam yaklaşık 3 kilo 154 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlk operasyonda, Lefkoşa'da M.S.'nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 3 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 11.30 sıralarında Küçük Kaymaklı'da gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise A.G.'nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 54 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Polis, ikinci zanlının da tutuklandığını, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.