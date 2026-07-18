Polis açıklamasına göre, 24 Nisan 2026 tarihinde Yeni Ercan Havalimanı Yolu üzerinde meydana gelen kazada, F.B. (36) yönetimindeki salon araç, Teknofest Çemberi'ne geldiği sırada sağından çemberi dönmekte olan araçlara geçiş önceliği vermeden çembere giriş yaptı. Bu sırada çember içerisinde seyreden Serkan Şahin (44) yönetimindeki elektrikli scooter ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Şahin, ilk olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Daha sonra sevk edildiği Kolan Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.