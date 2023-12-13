Koloğlu ve Yiğit'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.12.2023 tarihinde, Değirmenlik’te kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Metin KOLOĞLU (E-47)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı ile dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Bir çok bölgede elektrik kesintisi Bir çok bölgede elektrik kesintisi

11.12.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Adaçay köyünde kalmakta ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Sultan YİĞİT (K-53)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp kapağı hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
 