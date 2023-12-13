Koloğlu ve Yiğit'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.12.2023 tarihinde, Değirmenlik’te kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Metin KOLOĞLU (E-47)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı ile dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

11.12.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Adaçay köyünde kalmakta ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Sultan YİĞİT (K-53)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp kapağı hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

