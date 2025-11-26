22 Kasım tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklanarak hakkında 3 gün tutukluluk emri verilen zanlı S.A.’ya soruşturmanın selameti açısından bugün 2 gün daha tutukluluk emri verildi.

Özel Soruşturma Şube Amirliği’nden Tahkikat Memuru Onur Gazinocu mahkemede bulguları aktardı.

Gazinocu, meseleyle ilgili tutuklu bulunan H.A ile Y.S.’nin telefon incelemelerinden ve beyanlardan S.A.nın silahları bu kişilere Lefkoşa’da teslim ettiğinin öğrenildiğini, zanlının 22 Kasım tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını ifade etti.

Gazinocu, zanlının tutuklu bulunduğu sürede ikinci gönüllü ifade vererek, 1 Ekim 2025 tarihinde 20, ve 26 Ekim 20025 tarihinde de 28 adet olmak üzere toplamda 48 adet tabancayı kullanımındaki UL 445 plakalı tırın ön yolcu koltuğu kısmına naylon poşet içerisinde saklayarak gizlice Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’ye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit tekzibinin devam ettiğini söyleyen Gazinocu, zanlının kullanımındaki cep telefonunun bilişim emri gereği PGM’ye bağlı DATA İnceleme Şubesi’ne teslim edildiğini ve incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın çok kapsamlı sürdüğünü belirten Gazinocu, silahların bir kısmınının diğer zanlıların tasarruflarında bulunduğunu ancak, halen bulunmayan emareler olduğunu söyledi.

Savunma avukatının sorusu üzerine zanlının ifadeleri doğrultusunda tahmin edilen toplam silah sayısının 48 olduğunu ancak bunlardan sadece 19’unun bulunduğunu ifade eden Gazinocu, soruşturmanın selameti açısından zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep etti.

Savunma avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlıdan ifadenin gönüllü değil tehditle alındığını savundu.

Mahkeme, zanlı hakkında iki gün tutukluluk emri verdi.

31 Ekim tarihinde KKTC’ye çok sayıda tabanca getirildiğini öğrenen polis ekipleri gerçekleştirilen Siper Operasyonu kapsamında tasarrufunda 11 tabanca şarjör ile 9 canlı mermi bularak H.A'yı tutukladı.

H.A'dan yapılan soruşturma ve telefonunda yapılan inceleme sonucu meseleyle bağlantılı olarak Y.S. tutuklandı.

3 Kasım’da yapılan ileri tahkikat sonucunda ise Bostancı-Akçay arasında bir kuyuda iki zanlı tarafından atılmış 8 adet tabanca parçaları tespit edilerek emare olarak alındı.

H.A. ve Y.S tahkikat amacıyla 20 gün süreyle poliste tutuklu kaldıktan sonra 20 Kasım’da 1 ay süreyle cezaevine gönderildi.

