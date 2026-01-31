CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi ve Alevi Kültür Derneği Kadın Kolları, sosyal bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda güncel ülke sorunları ele alınırken, CTP Kadın Örgütü yetkilileri değişim sürecinin devam edeceğini belirtti.

Yetkililer; erken genel seçimle birlikte yolsuzluklarla ülkeyi yıkıma uğratan ve insanları yoklukla baş başa bırakan mevcut yapının gideceğini ifade etti. CTP’nin tek başına iktidara gelerek enkazı en hızlı şekilde kaldıracağı ve halkı hak ettiği refaha kavuşturacağı vurgulanırken; etkin kadroların tüm alanlarda ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak hazırlıkları tamamladığı ve göreve hazır olduğu kararlılıkla ifade edildi.

Toplantıya; CTP Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya İlktaç, Alevi Kültür Derneği Mağusa Kadın Kolları Başkanı Şengül Atabey ve İkinci Başkan Saniye Sefil katıldı.