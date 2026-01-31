Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurda bulunan zanlı U.S.E'nin 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17:15 raddelerinde Lefkoşa’da Ercan Havalimanı Kale - 8 isimli kontrol noktasında X - ray cihazına kontrol için bırakmış olduğu siyah renk ceketi içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 1 adet 9 mm çapında MKE ibareli canlı mermi tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından kendisinden izahat istendiğinde söz konusu mermiyi Türkiye'de askerlik görevini yerine getirmekte olduğu sırada komutanının verdiğini ve cebinde unuttuğu yönünde ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek İlk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.