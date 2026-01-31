Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurunda bulunan zanlı A.N.T'nin KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçuna methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15: 00 raddelerinde Ercan Havalimanı Lefkoşa'da Ercan Güvenlik Amirliği ekipleri tarafından Ercan Havalimanı terminal binası içerisinde bulunan Benin uyruklu Zanlı A.N.T'nin dört gündür terminal binası içerisindeki mescid'de yaşadığının tespit edildiğini ve akabinde yapılan muhaceret kontrolünde adı edilenin KKTC'de 29.11.2025 tarihinden itibaren 62 gündür ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ihracı için muhaceret işlemlerinin yapılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.