Polisten yapılan açıklama şöyle:

1. 08.03.2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da Nehir Sokak üzerinde, Kaan ÇAPUK (E-23) 61 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZB 235 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, tehlikeli mahal olan DAÜ arka giriş kavşağına geldiğinde süratini salim hadde indirmemesi sonucu, o esnada önünde aynı istikametine doğru seyreden ve dikkatsizce sağa dönüşe geçen Rıza ŞAHMARAN (E-25) yönetimindeki TKS 251 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ZB 235 plakalı araç yoldan çıkmış ve yüksek gerilim hattının beton ayağına çarparak tavanı üzerine devrilip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan ZB 235 plakalı araç sürücüsü Kaan ÇAPUK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 08.03.2025 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Şehit Necdet Levent Caddesi üzerinde, yaya İrem KILINÇ (K-19) yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru geçmeye çalıştığı sırada, dikkatsizce kaldırım üzerinden anayola inmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde 62 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden Cahit ÖZKILDAĞ (E-36) yönetimindeki HA 848 plakalı salon aracın sağ yan dikiz aynasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya İrem KILINÇ, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 08.03.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ali Veysal GÜDEN (E-19) yönetimindeki GF 129 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova Kavşağını yaklaşık 300 metre geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan akasya ağacına çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Erdoğan İNCE (E-19) ile Eylül Fatma YALIN (K-16), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 08.03.2025 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Geçitkale-Ağıllar Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Lütfi ÇOBANOĞLU (E-54) yönetimindeki ET 685 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarında bulunan beton kolona çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

5. 09.03.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Vadili-Akdoğan Anayolu’nun 5-6’inci kilometreleri arasında, Enes ŞAHAN (E-19) 203 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FA 006 plakalı araç ile Akdoğan istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve çevre duvarına çarptıktan sonra, bir takla atıp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Enes ŞAHAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.