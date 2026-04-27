Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, zanlının 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “IQOS” isimli mağazaya müşteri olarak gittiğini anlattı. Polis, zanlının satışa sunulan 5 bin 250 TL değerindeki elektronik sigara cihazını alıp ödeme yapmadan iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 26 Nisan’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada elektronik sigara cihazının bulunarak emare alındığını kaydetti. Yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 1 Ocak 2026 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.