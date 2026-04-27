Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Enis Sabit, zanlının 26 Nisan’da saat 18.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek ülkesine dönmek istediğini söylediğini aktardı. Yapılan soruşturmada zanlının Nisan ayı içerisinde Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına gizlice giriş yaptığının belirlendiği ifade edildi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, muhaceret kontrolünde ise adaya herhangi bir giriş-çıkış kaydının bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, adada herhangi bir yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 17 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.