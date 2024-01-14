Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1402 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 306 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

5 araç sürücüsü tutuklandı, 27 araç ise trafikten men edildi.