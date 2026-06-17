Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan İncirli, “Hedefimiz tek başına iktidardır. CTP güçlü bir hükümet kuracak ve bu enkazı kaldıracak” dedi ve hedeflerinin mali disiplini yeniden sağlamak, toplumsal güveni yeniden tesis etmek ve ülkeyi adım adım iyileştirmek olduğunu söyledi.

“Bilinçli bir şekilde seçmenin karar verme sürecine doğrudan müdahale ediliyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, erken genel seçimin tarihine ilişkin tartışmaları değerlendirerek “Neresinden tutsanız elinizde kalan bir yapının içerisindeyiz. Halk artık sandık istiyor, değişim talep ediyor” dedi. Mevcut hükümetin halkın taleplerini görmezden geldiğini belirten İncirli, hükümet tarafından Meclis’e sunulan Seçim ve Halk Oylaması Yasa Önerisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İncirli, yasaya bakıldığında iki seçimin aynı anda yapılmasına yönelik ön hazırlıkların görüldüğüne dikkat çekerek iki seçimin birlikte yapılmasının yaratacağı demokratik ve teknik sorunlara işaret etti. “İki seçim aynı anda yapılırsa propaganda sürecinde zorluk yaşanacak. Bu, bilinçli bir şekilde seçmenin karar verme sürecine doğrudan yapılan bir müdahaledir” şeklinde konuşan İncirli, bunun seçmen nezdinde kafa karışıklığı yaratacağını ve en iyi ihtimalle her bir oyun kullanılmasının 8-10 dakika süreceğini söyledi.

“Ortak akılla ilerleyeceğimiz çok güçlü bir yol haritası oluşturduk”

Seçim tarihleri ne olursa olsun CTP’nin her iki seçime de hazır olduğunu ifade eden İncirli, partinin uzun süredir yürüttüğü çalıştay sürecine değindi. İncirli, partinin yalnızca seçim hazırlığı değil, doğrudan hükümet programı hazırladığını belirterek Eğitimden sağlığa, ekonomiden çevreye kadar birçok başlıkta yüzlerce kişinin katkı koyduğu kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. İncirli, “Ortak akılla ilerleyeceğimiz çok güçlü bir yol haritası oluşturduk” şeklinde konuşarak sendikaların, meslek örgütlerinin, sektör temsilcilerinin ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan programın ülkenin ihtiyaçlarına yanıt verecek somut politikalar içerdiğini kaydetti ve “Biz hazırız. Ülkenin sorunlarını çözmek için hazırlığımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

“2027 Bütçesini yeni hükümet hazırlamalı”

İncirli, Ekim ayının olası bir erken seçim için uygun bir tarih olduğunu ifade ederek “Şu anda bu ülkenin en temel sorunu 2027 bütçesidir. Bu hükümetin de bu bütçeyi hazırlayamayacağını herkes gördü. Eylül-Ekim’de seçim yapılır, yeni gelen hükümet de bütçesini hazırlar. Aralık’ta da yerel seçim yapılır” dedi. Böylece ülkenin tertemiz bir şekilde 2027 yılına gireceğini dile getiren Sıla Usar İncirli, “CTP 2027’de güven veren yeni bir hükümet kuracak” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde oluşan ruhu koruyarak iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz”

Lefkoşa’da yerel seçimlere ilişkin yürütülen temaslara da değinen İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde oluşan iş birliği ruhunu korumak istediklerini belirtti. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden İncirli, yalnızca Lefkoşa’yı değil, daha geniş bir iş birliği perspektifini değerlendirdiklerini söyledi. “Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde oluşan ruhu koruyarak iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz” diyen İncirli, TDP Başkanı Zeki Çeler ile ilişkilerin olumlu şekilde devam ettiğini ve görüşmelerin yapıcı bir zeminde sürdüğünü kaydetti. Ayrıca bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın muhalefet içerisindeki katkılarının da takdir edildiğini belirtti.



“Türkiye ile doğrudan iletişime ve kurumsal ilişkilere önem veriyoruz”

İncirli, Türkiye ile ilişkilere de değinerek CTP’nin Türkiye Cumhuriyeti ile kurumsal, doğrudan ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri önemseyen bir siyasi parti olduğunu söyledi. Türkiye’de temaslarını sürdürdüklerini belirten İncirli, doğrudan iletişimin yanlış bilgilerin ve dezenformasyonun önüne geçtiğini ifade etti. İlişkilerin, karşılıklı anlayış ve diyalog temelinde, uzlaşı kültürüyle hareket edilebileceğini vurguladı.

“CTP güçlü bir hükümet kuracak ve bu enkazı kaldıracak”

İncirli, “Mali bütçenin altından kalkabilecek misiniz?” sorusuna karşılık ise mevcut hükümetin ülkeyi ağır bir borç yüküyle karşı karşıya bıraktığını belirterek esas sorulması gereken sorunun “Bu borç nasıl yapıldı?” olduğunu söyledi. “Biz onlar gibi yönetmeyeceğiz” diyen İncirli, CTP’nin maliye ve ekonomi alanında uzun süredir çalışan güçlü bir ekibe sahip olduğunu ifade ederek göreve geldiklerinde hazır bir yol haritasıyla hareket edeceklerini vurguladı. Hayat pahalılığı konusunda hükümetin yalnızca çalışanların haklarına yöneldiğini belirten İncirli, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, devlet gelirlerinin artırılması ve üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. “Hedefimiz tek başına iktidardır. CTP güçlü bir hükümet kuracak ve bu enkazı kaldıracak” diyen İncirli, hedeflerinin mali disiplini yeniden sağlamak, toplumsal güveni yeniden tesis etmek ve ülkeyi adım adım iyileştirmek olduğunu ifade etti.