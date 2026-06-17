Polis memuru Sıla Topbaş, mahkemede verdiği ifadede, Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran G.U. isimli kadının, erkek arkadaşı olan İ.K.’dan aracını satması için yardım istediğini ancak kendisine vekalet vermediği halde aracın zanlı tarafından kendi üzerine geçirildiğini öne sürerek şikâyetçi olduğunu anlattı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında İ.K.’nin sahte vekaletname düzenlediğinin ve söz konusu vekaletnamenin noter olarak görev yapan F.Ş.’ye onaylatılmasının ardından aracın kendi üzerine geçirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde vekaletname üzerindeki imzanın da İ.K.’ye ait olduğunun teyit edildiği belirtildi.

Zanlıların 16 Haziran’da tutuklandığını ve aracın emare olarak alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis ayrıca, İ.K.’nin daha önce sahtekârlıkla para temini suçundan teminata bağlı olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti. F.Ş.’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını istedi.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, F.Ş.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç, İ.K.’nin ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.