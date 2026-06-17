Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç, 13 Haziran tarihinde saat 21.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında J.C.E.’nin kullanımındaki aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada zanlının tasarrufunda 16 paket halinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 565 TL nakit para bulunduğunu ve söz konusu emarelerin muhafaza altına alındığını aktardı.

Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, ifadenin teyit ve tekzip işlemlerinin sürdüğünü, ayrıca emare olarak alınan maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu belirterek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.