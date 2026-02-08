Polis Basın Subaylığı, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, kazaların bir kısmında alkollü sürücülerin karıştığı olaylar dikkat çekerken, bazı kazalarda yaralanmalar da yaşandı.

GÖNYELİ

Polis açıklamasında yer alan bilgilere göre, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de Cebeci Sokak üzerinde, Babamurat Hojakulıyev (E-37), 277 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 197 plakalı salon araçla park halinden anayola çıkış yapmaya çalıştığı sırada dikkatsizliği sonucu, karşı istikametten gelen Derkar Bahramjanov (E-21) yönetimindeki AA 504 H plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, JP 197 plakalı araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

VADİLİ

Aynı gün saat 18.30 sıralarında, Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde, Dervişe Kızılyürek (K-41) yönetimindeki KJ 814 plakalı araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve Fadıl Demiciler Sokağı’na dönüş yapmak için bekleyen Osman Naimoğulları (E-32) yönetimindeki AA 328 S plakalı çift kabin aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu her iki sürücü de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Naimoğulları tedavisinin ardından taburcu edilirken, Dervişe Kızılyürek iman tahtası kemiğinde kırık teşhisiyle müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İSKELE

8 Şubat 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında, İskele’de bir siteye ait apartman önünde, Mohammadalı Vajıhı (E-36), 158 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RU 466 plakalı salon araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan SC 001 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme şekilde park halindeki SC 960, LN 909 ve KN 333 plakalı araçlar da hasar gördü. Alkollü sürücü Mohammadalı Vajıhı tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GİRNE BEDREDDİN DEMİREL CADDESİ

Aynı gün saat 04.00 sıralarında, Girne’de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restorana ait park alanında, Volkan Aşkaroğlu (E-23) yönetimindeki AA 463 V plakalı salon araç, geri geri seyrettiği sırada anayola çıkış yapınca, cadde üzerinde doğu istikametine doğru 57 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Yusuf Kartal (E-26) yönetimindeki AA 413 V plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

GİRNE BEŞPARMAKLAR CADDESİ

Son olarak, 8 Şubat 2026 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Engin Akın (E-30), 87 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 072 P plakalı salon araçla çembere giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarptı. Araç daha sonra yolun dışına savrularak beton duvara çarpıp durdu. Yaralanan sürücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.