Beş ve üzeri çalışanı olan işletmelere maaş ödemelerini banka üzerinden yapma yükümlülüğü getiren İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, genel kurulda oy birliğiyle onaylandı.

Tasarı üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yasada işçinin hak ettiği ücreti doğru şekilde alması için düzenleme yaptıklarını söyledi. Hasipoğlu, yasadaki düzenlemenin ücretle değil, ücretin nasıl ödeneceğiyle ilgili olduğunu belirterek, “Beş ve üzeri çalışanı olan işletmelere bundan sonra ödemelerini banka üzerinden yapma yükümlülüğü getiriliyor” dedi.

İş hayatında çalışanın hak ettiği primi ve ücreti almasının tespiti için bu adımın atıldığını kaydeden Oğuzhan Hasipoğlu, ikinci adımın da çalışmasını kısa süre sonra tamamlayacakları meslek kodlarıyla ilgili olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bir işletmede çalışan 10 yıllık mühendisin, mimarın, terzi, şef veya akademisyenin asgari ücret üzerinden ödenmesinin, bunun da elden yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Tüm komite üyelerine tasarıyla ilgili çalışmaya katkıları için teşekkür eden Hasipoğlu, “Amaç işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi zorlaştırmak değil, ücret ödemelerini şeffaf ve denetlenebilir yapmaktır” dedi.

Banka yoluyla ücret ödenmesinin çalışanın ücretini tam, zamanında ve ispatlanabilir şekilde almasını sağlayacağını dile getiren Hasipoğlu, bu düzenlemenin kayıt dışı istihdamla ve gri ücret uygulamalarıyla mücadelede önemli bir araç olacağını vurguladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, ücretlerin banka üzerinden ödenmesinin sosyal sigorta primlerinin doğru yatırılması, vergi matrahlarının gerçek ücret üzerinden oluşması ve denetimlerin belgeye dayalı hızlı ve etkin şekilde yapılmasını mümkün kılacağını söyledi.

Düzenlemenin sadece çalışanlar açısından değil, işverenler açısından da rasyonel ve koruyucu bir çerçeve sunacağını dile getiren Hasipoğlu, nakit taşımayı ve güvenlik risklerini azaltacak bu uygulamanın, muhasebe ve bordro süreçlerinde, ayrıca olası uyuşmazlıkların ispatında da önemli olacağını belirtti.

Tasarıdaki beş çalışan sınırının sosyal denge gözetilerek belirlendiğini de aktaran Hasipoğlu, “Amaç küçük işletmeleri zorlamak değil, kayıt dışı riskinin yoğunlaştığı alanlarda düzeni, hakkaniyeti ve şeffaflığı sağlamaktır” dedi.

Çalışma Bakanı Hasipoğlu, geçiş süresinin tamamlanması için komitenin uygulama tarihini 31 Mart 2026 olarak belirlediğini de söyledi.

Hasipoğlu’nun konuşmasının ardından İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, oy birliği ile kabul edildi.

-Şahiner

Genel kurulda daha sonra Pul (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın yasa tasarısına ilişkin raporu okumasının ardından tasarı üzerine CTP Milletvekili Salahi Şahiner söz aldı.

Gelir artırıcı bir düzenleme olduğu için tasarıya oy birliği verdiklerini kaydeden Şahiner, sayısız vergi afları ile birlikte Maliye’nin batağa girdiğini, bu batağın Pul (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile düzeltilemeyeceğini savundu.

Şahiner’in konuşmasının sonrasında, Pul (Değişiklik) Yasa Tasarısı için açık oylama yapıldı. 32 kabul oyuyla Pul (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da son olarak Gönyeli Belediyesi 2007 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimi Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu ele alındı.

Raporu Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay okudu. Raporun okunmasının ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’de denetim gündemiyle yapılacak.