Bu durumda Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı seçilen Celal Bayar’ın listesinde yer alan Çetin Serez, Yılmaz Hakverdi, Mustafa Efe, Hüseyin Yaratan, Erdoğan Balcılar, Mustafa Balcıoğlu, Işılay Arkan, Hülagü Aytaçoğlu, Soner Çuvalcıoğlu,Erkay Kanak, Yusuf Özsoylular, Hüseyin Sarıkamış, Özker Saraç, Reşat Karabetça, Sadık Arık, Hüseyin Cahit Çakır, Mehmet Dinçer Dağlıkoca, İlker Züğürt, Cihan Kombos ve Adnan Tokatlı Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler. Ayrıca Yüksek Onur Kuruluna Ali Osman Ünver, Öztürk Ünverdi, Reşat Sertuğ. Peker Turgut ve Derviş Coşkuner, Yüksek Denetleme Kuruluna da Göksel Saydam, Ergün Vudalı, Oktay Öksüzoğlu ve Erden Özada seçildiler.

Kurultay Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele Liderimiz Dr Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Genel Başkan adayları birer konuşma yaptılar. Dilek ve temenniler bölümünde, Salih Mehmet Ersoy kendi yazdığı şiirini okudu. Daha sonra söz alanlar dinlendi. Mali Rapor ve faaliyet raporu okunup oybirliği ile aklandıktan sonra seçimlere geçildi.

Kurultayda ayrıca 3 karar tasarısı onaylandı. Bu karar tasarıları şunlardı:

“1. Anavatan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisinde alınan iki Devletli çözüm kararları derneğimiz tarafından desteklenmektedir. Derneğimiz iki Devletli çözüm, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, Türk Askerinin varlığından asla taviz verilmemesinden yanadır.

2. Derneğimiz şehitleri pahasına kurulmuş olan devletimiz KKTC’den asla vazgeçilmemesinden ve O’nun her bakımdan güçlendirilerek yaşatılmasından yanadır.

3. Filistin ve Gazze’de yapılan ve yapılmakta olan soykırım ile İran’a saldırıları şiddetle kınıyoruz.”