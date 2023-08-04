Meclisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan ve görüşülmelerini tamamladığı “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a gönderdi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da yer aldı.