Alithia gazetesi, çocukların ebeveynleriyle birlikte tatil için Baf’a gittiklerini ve burada, söz konusu şahıs tarafından cinsel istismara uğradıklarını yazdı.

Gazete, çocukların ebeveynleriyle birlikte polis karakoluna giderek şahıs aleyhinde şikayetçi olduklarını ve gözaltına alınan şahsın dün, Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Meclisi’nin cinsel istismar ve tacizi, memurların disiplin suçları kapsamına aldığını yazdı.

-Terör şüphelisi Azeri şahsın kaldığı hücrede arama yapan polisler aleyhinde şikayet

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, terör zanlısı Azeri şahsın avukatı Evstathios Evstathiu’nun, zanlının kaldığı hücrede polisin talimat almadan arama yapması nedeniyle İşkenceyi Önleme Komitesi’ne başvuruda bulunduğunu yazdı.

Haberde, polislerin bu suçlamayı reddettiği ve ellerinde yazılı talimatla arama yaptıklarını, kendilerini korumak için de aramayı maskeli şekilde yaptıklarını söyledikleri ifade edildi.