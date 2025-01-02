16 yaşındayken 1972 yılında ortadan kaybolan Sheila Fox, bugün 68 yaşında ve ülkenin başka bir bölgesinde yaşıyor.

O dönemde Batı Midlands polisi, Fox’un ailesiyle yaşadığını ve bir erkekle ilişki içinde olabileceğini belirterek, genç kızın bölgeden ayrılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyordu.

Pazar günü, Batı Midlands polisi yıllar sonra Fox'u bulmak için yeni bir çağrı yaptı. Kayıp olduğu döneme ait bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde paylaşan polis, kısa sürede halktan bilgi aldı.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Sheila Fox’un hayatta olduğu ve iyi durumda bulunduğu duyuruldu.

"Halkın yardımıyla sonuç aldık"

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, “Batı Midlands polisi tarihinin en uzun soluklu kayıp kişi soruşturmalarından birinin sonuçlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaybolduğu döneme ait bir fotoğrafı halkla paylaştık ve saatler içinde gelen bilgilerle kendisine ulaştık” dedi.

Soğuk vaka ekibinden Dedektif Çavuş Jenna Shaw ise, “Elde edebildiğimiz tüm delilleri taradık ve Sheila’ya ait bir fotoğraf bulmayı başardık. Küçük bir ekiple çalışıyoruz ve bu vakayı halkın yardımıyla çözmeyi başaran Dedektif Shaun Reeve’in emeğini takdir etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Her kayıp kişinin bir hikayesi var ve aileleri ile arkadaşları bu hikayeyi bilmeyi ve mümkünse sevdikleriyle yeniden bir araya gelmeyi hak ediyor” diyen Shaw, çözülmesi uzun yıllar alan bu davanın kapanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.