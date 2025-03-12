Polisin açıklaması şöyle:

12.03.2025 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de, Dr. Akçiçek Hastanesinde park alanı içerisinde park halinde bulunan RHA 4579 ambulans aracın, kimliği meçhul bir şahıs tarafından yerinden alınıp sürülerek hastaneden ayrıldığı polisin bilgisine gelmesi üzerine Girne Polis Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından söz konusu araç Karşıyaka’da Güzelyalı Bölgesine terk edilmiş olarak bulunmuştur. Yürütülen soruşturmada bahse konu aracı mal sahibinden izinsizsiz ve yetkisiz olarak kullanan şahsın H.H.A.(E-54) olduğu tespit edilmiş ve söz konusu şahıs tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmekredir.