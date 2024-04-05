Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 59 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
İşte vatandaş olanların isimleri:
- KAĞAN KUR
- İNAN ÇELİK
- FATMA GÜL KORKMAZ
- CEYLAN KOCAKAYA
- ABDÜLHAMİT TUTAK
- AYŞE ÖZTAV
- YÜKSEL GÜNEŞ
- SENEM PAZAR
- KAAN ZEREN
- CELAL BURAK KÖROĞLU
- BERFİN ÖZTAV
- MUSTAFA ÇENBER
- SEYITMUHAMMET TACHMAMMEDOV
- SÜLEYMAN ÖZTÜRK
- EZGİ ÇELİK
- MEHMET CUMA ACAR
- DOĞAN KARAAHMETLİ
- BEDİR EKİNCİ
- MEHMET AYDEMER
- LEYLA BİÇER
- MEHMET RECEP ŞENSES
- MUZAFFER BAYRAM
- MUSA ALİ BAY
- SHUO WANG BEYAZ
- SELİN SEMİHA KARASU
- MUSTAFA YILMAZ
- SELİM ŞARAP
- ERDAL GÜZEL
- HÜLYA ASA
- CİHAT YAYCI
- FATMA KARADAĞ
- MEHMET CUMA DEVECİOĞLU
- BURÇAK ZEYNEL TÜRKMEN
- MUAZZEZ ALKAN
- MUSTAFA KURT
- ŞEHMUZ KAYA
- HÜSEYİN BÜBER
- SONGÜL BEKEM
- EBRU HARMANCI
- HÜSEYİN DİLEKÇİ
- HASAN DİLEKÇİ
- TARIK KIRK
- TEKİN BAKIR
- AHMET KARAKARTAL
- MURAT İNİK
- ÖZLEM MÜZEYYEN BALABANBAŞ
- BURCU KURT
- BEYZANUR KOÇAKER
- SERKAN TAŞ
- SERDAR ALTIYAPRAK
- TOLGA SOLAK
- MERVE AKINCI
- SERPİL COŞKUN
- SERDAL GÜZEL'
- MAHMUT İLİK
- MUHAMMET BAHADIR DİLSİZ
- MELİKE DEMİRHAN
- VEHBİ AVLİ
- SULTAN KILIÇ