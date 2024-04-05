Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 59 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tatar: Egemen eşit ve eşit uluslararası statü siyasetinden taviz vermeyeceğiz Tatar: Egemen eşit ve eşit uluslararası statü siyasetinden taviz vermeyeceğiz

İşte vatandaş olanların isimleri:

  1. KAĞAN KUR
  2. İNAN ÇELİK
  3. FATMA GÜL KORKMAZ
  4. CEYLAN KOCAKAYA
  5. ABDÜLHAMİT TUTAK
  6. AYŞE ÖZTAV
  7. YÜKSEL GÜNEŞ
  8. SENEM PAZAR
  9. KAAN ZEREN
  10. CELAL BURAK KÖROĞLU
  11. BERFİN ÖZTAV
  12. MUSTAFA ÇENBER
  13. SEYITMUHAMMET TACHMAMMEDOV
  14. SÜLEYMAN ÖZTÜRK
  15. EZGİ ÇELİK
  16. MEHMET CUMA ACAR
  17. DOĞAN KARAAHMETLİ
  18. BEDİR EKİNCİ
  19. MEHMET AYDEMER
  20. LEYLA BİÇER
  21. MEHMET RECEP ŞENSES
  22. MUZAFFER BAYRAM
  23. MUSA ALİ BAY
  24. SHUO WANG BEYAZ
  25. SELİN SEMİHA KARASU
  26. MUSTAFA YILMAZ
  27. SELİM ŞARAP
  28. ERDAL GÜZEL
  29. HÜLYA ASA     
  30. CİHAT YAYCI
  31. FATMA KARADAĞ
  32. MEHMET CUMA DEVECİOĞLU
  33. BURÇAK ZEYNEL TÜRKMEN
  34. MUAZZEZ ALKAN
  35. MUSTAFA KURT
  36. ŞEHMUZ KAYA
  37. HÜSEYİN BÜBER
  38. SONGÜL BEKEM
  39. EBRU HARMANCI
  40. HÜSEYİN DİLEKÇİ
  41. HASAN DİLEKÇİ
  42. TARIK KIRK
  43. TEKİN BAKIR
  44. AHMET KARAKARTAL
  45. MURAT İNİK
  46. ÖZLEM MÜZEYYEN BALABANBAŞ
  47. BURCU KURT
  48. BEYZANUR KOÇAKER             
  49. SERKAN TAŞ
  50. SERDAR ALTIYAPRAK
  51. TOLGA SOLAK
  52. MERVE AKINCI
  53. SERPİL COŞKUN
  54. SERDAL GÜZEL'
  55. MAHMUT İLİK
  56. MUHAMMET BAHADIR DİLSİZ
  57. MELİKE DEMİRHAN
  58. VEHBİ AVLİ
  59. SULTAN KILIÇ