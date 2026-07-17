KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Sudan uyruklu B.M.B.S., mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri verildi.

Polis mahkemede, zanlının Gönyeli Polis Karakolu'na gelerek muhaceret affından yararlanmak istediğini beyan ettiğini aktardı. Yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren toplam 594 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılacağını, ayrıca KKTC'de başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını ifade ederek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.