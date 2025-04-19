Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanısıra doğa yürüyüşü düzenlenecek eko gün etkinliğinde gün boyunca bölge halkının hazırladığı otantik Kıbrıs ürünleri ve daha birçok şey kurulacak stantlarda satışa sunulacak. Etkinlikte keman dinletisi, folklor gösterileri, konser programları ve rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yer alacak.

Bağlıköy Eko Gün’de Yedidalga Folklor Ekibi gösteri sunacak ve kına gecesi canlandırması yapacak. Lefke Belediyesi Müzik Topluluğu ile Lefke Kültür Sanat Derneği Korosu’nun müzik dinletisi sunacağı etinlikte, Ersan Karaç, Port Medical Müzik Grubu, Müzik Yolcusu ve Baria da konser verecek.