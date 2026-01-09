Polis memuru Serhan Yıldırım mahkemede olguları aktardı.

Polis, 08.01.2026 tarihinde Lefkoşa Haspolat’ta Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde Haspolat’ta sakin Bangladeş uyruklu Zamirul I’nın 20.01.2025 tarihinden itibaren 353 gündür, Mofijul M.’nın 07.01.2025 tarihinden itibaren 366 gün, Mohammad R’nin 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, MD Obidul I’nın 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, Pakistanlı Uzaır M’nin 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün, Muhammad A’nın 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.