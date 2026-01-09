Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine katkı sağlamak amacıyla; 5 Mart 1982 tarihinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın ortaklığıyla kuruluşuna karar verilen, 22 Temmuz 1983 tarihinde ise faaliyetlerine başlayan Kıbrıs Vakıflar Bankası, binlerce müşterisinin sarsılmaz güveni ve sadakatiyle bankacılık sektöründeki öncü konumunu kararlılıkla sürdürmektedir.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan yapılan açıklamada; 22 Temmuz 1983 tarihinde Genel Müdür dâhil 10 personel ve tek şube ile faaliyetlerine başlayan Banka’nın, bugün ülke geneline yayılmış 11 şubesi, 177 çalışanı, 14 milyar TL aktif büyüklüğü, 9 milyar TL mevduat hacmi, 853 milyon TL özkaynağı, güçlü sermaye yeterliliği rasyosu ve sağlam finansal yapısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek kamu bankası olarak yoluna emin adımlarla ve büyüyerek devam ettiği vurgulandı.

Ülkemizin tek “kamu bankası” olma sorumluluğuyla hareket eden Kıbrıs Vakıflar Bankası; üstlendiği ekonomik misyon, hissedarları ve çalışanlarıyla oluşturduğu köklü kurum kültürü ile toplumda “güveni” temsil eden bir kuruluş olarak istikrarlı şekilde ilerlemektedir.

Kurulduğu günden bu yana küçük esnaf ve zanaatkârların, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ), bireylerin ve kamu kesiminin finansman ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayan Kıbrıs Vakıflar Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Operasyonel ve teknolojik altyapısını sürekli olarak güçlendiren ve yenileyen Banka; internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM, kredi kartı, banka kartı ve POS gibi teknolojik hizmetleri müşterilerine sunarak, hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam etmektedir.

Müşterilerin değişen ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Kıbrıs Vakıflar Bankası; yalnızca ekonomik faaliyetleriyle değil, eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine sağladığı katkılarla da ülkemize değer katmaya devam etmektedir.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’in 43’üncü kuruluş yıl dönümü, 20 Aralık 2025 tarihinde Concorde Hotel’de, tüm çalışanları ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen gecede kutlanmıştır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nı bugünlere taşıyan; değerli müşterilerine, ana hissedarları olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne, Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı’na, Türkiye Vakıflar Bankası’na ve diğer tüm hissedarlara; özverili çalışmaları ve oluşturdukları kurum kültürüyle bankaya emek vermiş, görevde olan ve görev süresi sona ermiş tüm yönetim kurulu başkan ve üyelerine, yöneticilere ve çalışanlara en içten şükranlar sunulmuştur.