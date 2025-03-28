Polis memuru Emrah Turgal mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde, Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde D.K.’ye ait iki daireyi, kendisine yetki verilmediği halde sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa 160,000 Stg karşılığında satmak için anlaşarak, söz konusu şahıstan toplam 21,000 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiği ettiğini söyledi.

Polis, olayın 18.03.2025 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, Göçmenköy’deki evinde yapılan aramada makbuz bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde bir şikâyet daha yapıldığını, zanlının aynı apartmanda 16 numaralı daireyi başka birine de satarak, 10 bin Sterlin komisyon aldığına dair şikayetçi ifade alındığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlının emlakçılar birliğine kaydı olmadığını da belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının 21 Mart’ta yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlının kendisine yetki verilmediği halde satış sözleşmesi yaparak sahte belge düzenleyip, D.K.’ye ait başka bir evi Girne'de sakin bir şahsa 80,000 Stg karşılığında satmak için anlaşarak 10,000 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, 21 Mart’ta Lefkoşa Adli Şube'ye gelen yeni bir şikâyette, zanlının 17.02.2025 tarihinde bir daireyi Lefkoşa'da sakin emekli bir şahsa 70,000 STG karşılığında satmak konusunda anlaştığına, 5,000 STG parayı tasarrufuna geçirip, konu binanın sahibi olan R.Y.’ye vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Polisi zanlının 2024 yılı, Eylül-Ekim ayları içerisinde, Dikmen'de sakin Ali A.Ç.tarafından, ikametgahı satması için yetkilendirilmesinin ardından, konu ikametgahı Lefkoşa'da sakin m.b.’ye 75,000 STG’ye satarak konu parayı tasarrufuna geçirdikten sonra parayı A.Ç.’ye teslim etmeyerek, emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Polis, 25.03.2025 tarihinde LPM Adli Şube Amirliğine gelen M.B.’nin vermiş olduğu bilgide; 05.03.2025 tarihi itibari ile, zanlı ile bir sözleşme yaparak Gönyelide bulunan daireyi satın alacağı konusunda 73,000 STG karşılığında anlaştıklarını, zanlının 20,000 STG kapora olarak ödeme yaptığını ancak evin sahibi olan Lefkoşa'da sakin E.Ş.’ye konu ev için alınan kaporayı teslim etmeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, yine zanlının 2025 yılı, Ocak ayı içerisinde, Lefkoşa'da sakin İ.Y. tarafından, Küçükkaymaklı adresindeki tamamlanmamış bir daireyi satması için yetkilendirilmesinin ardından, konu daireyi M.C.G. ile 29.01.2025 tarihinde 78,000 STG’ye satma konusunda anlaşarak adı edilenden toplam 20,000 TL ve 10,000 STG nakit parayı tasarrufuna geçirdikten sonra İ.Y.’ye teslim etmeyerek, emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak sahte olarak düzenlenmiş satış sözleşmelerinin, emare olarak teslim alınan makbuz kökünün ve zanlıya ait cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 05.07.2024 tarihinde meydana gelen Sahtekarlıkla para termini suçundan dolayı teminata bağlandığını, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 250 bin nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.