Polisten yapılan açıklama şöyle:

"01.06.2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Şirinevler'de Ağıllar Bölgesinde, bir şahsa ait ağılın saçtan mamul çatısında, saç değişimi ve kaynak işi yapıldığı sırada rüzgarın etkisiyle havalanan saçın çatı üzerinde çalışmakta olan Hasan YORĞUN (E-44)'a çarpması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Hasan YORĞUN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında Ü.D. (E-30) ve Y.S.(E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."